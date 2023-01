En cherchant un nom pour leur bébé, ce couple découvre qu'ils sont… cousins (vidéo)

En voulant trouver un prénom pour leur enfant, ce couple ne s'attendait pas à faire une découverte qui allait changer leurs vies. En se rendant sur un site spécialisé dans les arbres généalogiques, le couple s'est rendu compte qu'ils étaient cousins.

C'est dans la région de l'Utah, aux États-Unis, qu'a eu lieu cette incroyable histoire. Enceinte, Marcella Hill commence à chercher un prénom pour son enfant en compagnie de son mari. C'est lorsqu'elle se rend sur un site consacré à la généalogie que la jeune femme va faire une étonnante découverte.

"Mon mari était à côté de moi en train de lui aussi faire des recherches sur sa propre famille, quand il m'a dit : 'Tiens, c'est drôle, nous avons les mêmes noms d'arrière-arrière-grand-père et arrière-arrière-grand-mère". C'est en appelant chacun leurs grands-parents respectifs que la nouvelle est tombée : ils sont bel et bien cousins et cousines.

Malgré cette nouvelle, le couple n'est pas déstabilisé et continue à vivre des jours heureux. Marcella Hill en a même profité pour raconter l'histoire sur TikTok d'une manière légère et drôle.

La vidéo ci-dessous :