"Plus de 30 os cassés": l'acteur Jeremy Renner fait le point sur son état de santé et se confie

Cela fait trois semaines maintenant que Jeremy Renner a été hospitalisé après une collision avec une dameuse. Après avoir été roulé dessus par l'engin, l'acteur a été reçu pour un traumatisme thoracique et d'autres violentes blessures.

Suivi par plus de 20 millions de personnes sur Instagram, l'interprète du personnage d'Hawkeye au cinéma communique régulièrement sur l'avancée de son état de santé et publie des photos de sa convalescence.

Sorti de l'hôpital il y a quelques jours, Jeremy Renner a donné de des nouvelles sur les réseaux sociaux et a apporté quelques détails sur ce qu'il vit actuellement. On apprend donc que l'acteur a "plus de 30 os cassés" dans son corps… Mais cela ne l'empêche pas d'en tirer du bon et de rester positif. "Née d'une tragédie pour toute ma famille, elle s'est rapidement concentrée sur l'union et l'amour", écrit-il. "Ces os vont se réparer, devenir plus forts, tout comme l'amour et les liens avec la famille et les amis s'approfondissent."

La star en a profité également pour remercier "TOUT LE MONDE pour ses messages et ses attentions pour ma famille et moi".

Un salut largement entendu puisqu'en quelques heures à peine, la publication avait déjà été "likée" plus de 2,2 millions de fois