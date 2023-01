Angèle revient sur le jour où elle s'est tordu la cheville en plein concert: "Il fallait bien que ça arrive"

"Une année de dingue pleine de concerts": c'est ainsi que la chanteuse bruxelloise a décrit 2022 ce samedi 20 janvier dans une interview donnée à l'animateur Nikos Aliagas pour l'émission 50 minutes inside.

Une rétrospective de douze mois chargés d'émotions… Bonnes comme mauvaises.

En effet, pendant l'un de ses concerts donnés à Bercy (à Paris) en décembre, Angèle s'est effectivement blessée, alors qu'elle avait durement travaillé à occuper au mieux la scène de cette immense salle devant 72 000 spectateurs. "C'était hyper physique", se souvient Angèle. Tellement qu'au moment de sautiller pour encourager le public à faire de même, la jeune femme s'est mal réceptionnée au sol. "Paris, je viens de m'exploser la cheville", a-t-elle annoncé au micro.

Mais peu importe, la chanteuse a continué "autant pour les gens qui sont là que pour nous-mêmes", coûte que coûte. "Il fallait bien que ça m'arrive un jour", suppose-t-elle.

"Une date particulière"

"Cette date-là était particulière parce que c'était la dernière date française et je ne pouvais pas me dire que j'allais moins danser…" Grâce à la force de son mental, Angèle a réussi à transformer ce malheureux événement en force: "ça m'a donné confiance", confie-t-elle à Nikos Aliagas. Une expérience qui, on l'espère, ne sera pas réitérée!