Voici le secret de TikTok pour rendre n'importe qui célèbre

Les employés TikTok peuvent mettre les vidéos de leurs choix en avant.

Pour de nombreux utilisateurs de l'application TikTok, rendre ses vidéos virales est primordiale. Les raisons peuvent être multiples : devenir connu si l'on est anonyme ou faire la publicité d'un produit, si l'on poste pour le compte d'une entreprise. Chaque réseau social dispose de son propre algorithme. Mais celui de TikTok semble fonctionner d'une façon bien particulière...

Les salariés décident des vidéos virales

Exemple bien connu d'algorithme, celui d'Instagram. Ce réseau social base son algorithme sur la fréquence de publication des utilisateurs, de la pertinence des posts et du nombre de réactions que ces publications suscitent. Dans le flux "Pour Toi" de TikTok, le fonctionnement y est similaire. Ces vidéos reflètent nos goûts et sont propres à chaque utilisateur. Pourtant, Forbes vient de révéler que ce n'est pas toujours le cas. Dans un document que le magazine a pu vérifier et selon six sources, les salariés TikTok peuvent décider des vidéos qui vont devenir virale, ou non.

Ils se servent d'un "bouton à push" particulier, qui met en avant les vidéos qu'ils souhaitent. Grâce à cette fonctionnalité particulière, les salariés augmentent la portée de vidéos bien spécifiques. Un usage qui n'est pas sans conséquence "Le nombre total de vues de vidéos 'propulsées' représente une grande partie du nombre total de vues de vidéos quotidiennes, environ 1 à 2 %, ce qui peut avoir un impact significatif sur les mesures" explique le document appelé "MINT Heating Playbook".

Problèmes déontologiques

Cette fonctionnalité n'a pourtant rien d'une nouveauté, Facebook ou Google le font déjà. Ils utilisent cette fonctionnalité pour mettre en avant certains messages. Par exemple, lors de la crise sanitaire ou lors des élections, certains posts sont plus mis en avant que d'autres. Mais lorsque ces applications le font, une bannière le précise avec la raison pour laquelle une publication est choisie. Dans le cas TikTok, ces précisions ne sont pas apportées. De plus, les raisons pour lesquelles les salariés TikTok utilisent ce bouton sont mercantiles et non d'utilité publique. La plateforme s'en est notamment servi pour faire augmenter la popularité de contenus de certaines marques, dans le but de nouer des partenariats commerciaux avec elles par la suite. Une aide à laquelle tout le monde n'a pas droit.

Les dérives des salariés

En plus de privilégier certaines marques, certains salariés ont abusé de cette fonctionnalité. Dans le document lu par Forbes, trois sources affirment que certains salariés utilisent cette fonctionnalité pour leur compte personnel ou celui d'un proche. Selon une autre source, la vidéo d'un salarié se serait retrouvée avec trois millions de vues accidentellement.

De son côté, TikTok n'a jamais révélé ce genre de pratiques. Mais la compagnie assure "Nous mettons en avant certaines vidéos pour aider à diversifier l'expérience de l'utilisateur et présenter des créateurs émergents ou connus à la communauté TikTok. Seules quelques personnes, basées aux États-Unis, sont habilitées à valider les contenus mis en avant sur le territoire américain".