Un robot télécommandé sur Mars ne donne plus de signe de vie

Le robot télécommandé "Zhurong", en exploration sur Mars, ne répond plus.

Le robot télécommandé chinois "Zhurong" est en exploration depuis le mois de mai 2021 sur Mars. A l'époque, la Chine avait été le premier pays à réussir la mise en orbite, l'atterrissage et le déploiement du véhicule terrestre lors de sa toute première mission vers Mars. Mais depuis un mois, le robot pose quelques soucis...

Plus de signe de vie

Cela fait un mois que "Zhurong" ne donne plus aucun signe de vie. Après de fortes tempêtes de sable, beaucoup craignent que "Zhurong" n'y ait pas survécu et que ses capteurs salaires soient obstrués. "Il ne serait pas étonnant que le rover ne sorte pas de son mode veille. Il fonctionne grâce à l'énergie solaire et il y a une longue histoire d'atterrisseurs et de rovers sur Mars fonctionnant à l'énergie solaire qui se sont retrouvés sans énergie", a indiqué à la revue "Nature" David Flannery, de la Queensland University of Technology, et membre de l'équipe américaine derrière le robot Perseverance. D'autres experts restent plus optimistes et espèrent que les températures augmenteront, permettant aux capteurs de "Zhurong" d'emmagasiner suffisamment d'énergie.

Déjà un succès

L'agence spatiale chinoise n'a pas encore commenté la situation du robot, mais les médias d'État ont réfuté les informations concernant des problèmes "exagérés" avec l'appareil. Selon eux, la couverture négative serait politiquement motivée et serait une manière de "saper" les progrès du programme spatial chinois. Par contre, le fait que le programme spatial chinois ne se soit pas encore manifesté est "curieux", a réagi sous couvert d'anonymat un membre de l'équipe de "Zhurong". Pourtant, la mission chinoise est déjà considérée comme un succès, car tous les projets ont été mis en oeuvre. Il a également trouvé d'anciennes traces démontrant la présence d'eau, et a fonctionné trois mois de plus que prévu. La Chine est le troisième pays après les États-Unis et l'ex-Union soviétique à faire atterrir un vaisseau sur Mars. Seuls les Américains avaient auparavant fait circuler un véhicule sur le sol de la planète rouge.