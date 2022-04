Ils font l'amour en effectuant un saut en parachute (vidéo)

"Le contenu de cette vidéo peut choquer les âmes sensibles": c'est dans ces termes que les journalistes américains ont lancé ce reportage assez inattendu. On y voit un couple faire l'amour en effectuant un saut en parachute!

Un couple d'Américains a choisi d'effectuer le grand saut d'une altitude de plus de 4000 mètres dans le plus simple appareil et en ayant un rapport sexuel. Après leur "performance", Alex et Hope, fiers de leur exploit, ont posté la vidéo sur YouTube qui a été censurée rapidement après publication. Le propriétaire de la compagnie de skydiving a expliqué que l'instructeur Alex, qui est aussi star du X à ses heures, a été licencié après avoir reconnu les faits. Alex et Hope n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires.

Ces faits se sont déroulés en 2011 mais circulent depuis quelques semaines à nouveau sur les réseaux sociaux, peut-on lire sur le site 23ABC.