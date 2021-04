Nouveau record pour le football féminin en Belgique: les supporters de plus en plus séduits par les Red Flames (vidéo)

Les "Red Flames" seront opposés au Portugal, ce soir, à Louvain. Un match qualificatif pour la Coupe du monde 2019 pour notre équipe nationale féminine qui ne cesse de progresser et qui est, aussi, de plus en plus suivie par les supporters. La preuve: ils seront près de 7.000 à les encourager ce soir.

Plus discrètes que les Diables Rouges mais avec un rêve en tête, celui de participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Le rendez-vous est fixé en France l’année prochaine. En attendant une éventuelle qualification, les Red Flames affichent déjà un état d’esprit. "Chaque joueuse a du talent et on essaye de le mettre au profit du collectif. Je pense que cela se voit dans notre jeu. On essaye d’avoir la maîtrise du ballon et de montrer du beau jeu", déclare l’internationale belge Maude Coutereels.

Et sur le terrain, cela se voit. Premier bilan des éliminatoires: trois matches disputés et trois victoires (2 buts encaissés et 16 buts inscrits). Le football féminin est aussi spectaculaire que le football masculin.

"Aujourd’hui, nous pouvons jouer plus facilement sur nos qualités. Nous avons de nombreuses joueuses à vocation offensive et cet aspect-là de notre jeu attire les supporters", explique Julie Biesmans.



Des supporters belges de plus en plus séduits. Ce soir, face au Portugal, le stade accueillera plus de 6.800 spectateurs. Record battu pour un match de football féminin. "Je pense qu’il y avait 45-50 personnes lors de ma première sélection", confie Aline Zeler.

Un an après sa participation à un championnat d’Europe, l’équipe continue de se professionnaliser et le niveau ne cesse de s’élever. Les Red Flames offrent un vent bénéfique pour le football belge.