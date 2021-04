Les Red Flames jouent dimanche en Moldavie avec les barrages dans le viseur

(Belga) Les Red Flames, l'équipe nationale belge de football, jouera son sixième match de qualification pour la Coupe du monde 2019 de football féminin en Moldavie, dimanche à Chisinau. La Belgique doit signer un 9 sur 9 dans ses trois derniers matches pour espérer décrocher un ticket pour le Mondial, qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019.

Les sept vainqueurs de groupe sont qualifiés pour la phase finale. Les quatre meilleurs 2e se rencontrent en barrages sur deux tours pour la 8e place européenne (en plus de la France directement qualifiée). Les Red Flames ne peuvent plus prétendre à la 1e place du groupe 6, qui est revenue à l'Italie après la victoire des Italiennes sur le Portugal (3-0) vendredi soir. Les Belges peuvent par contre encore prétendre à la 2e place. L'Italie est assurée de terminer en tête avec 21 points en 7 matches. La Belgique occupe la 2e place avec 10 points (5 matchs), devant le Portugal (4 pts), la Roumanie (4 pts) et la Moldavie (1 pt). "Nous devons réaliser un neuf sur neuf lors des trois matchs qui restent", déclarait cette semaine le sélectionneur Ives Serneels. Après le partage contre le Portugal (1-1) et la défaite en Italie (2-1) en avril, les Red Flames doivent en effet gagner leurs trois derniers matches dans l'espoir de pouvoir jouer les barrages pour le dernier billet qualificatif. Après le match de dimanche en Moldavie, la Belgique jouera encore en Roumanie le 31 août et face à l'Italie le 4 septembre. (Belga)