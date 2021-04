Aline Zeler quitte les Red Flames

(Belga) Aline Zeler a décidé de mettre un terme en équipe nationale belge de football féminin, indique mardi l'Union Belge de Football (URBSFA). Avec 109 caps, Aline Zeler, 35 ans, détient le record de sélections chez les Red Flames, dont elle était la capitaine.

"J'ai pris la décision de stopper au niveau de l'équipe nationale. J'ai pris le temps de la réflexion après notre élimination contre la Suisse et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière à ce niveau-ci. Tout simplement, après l'élimination en barrages contre la Suisse, nous n'avons pas obtenu la qualification (pour le Mondial 2019, ndlr). La prochaine échéance est très loin, c'est l'Euro 2021. Les prochaines qualifications se feront en septembre 2019 et ça sera l'Euro 2021. Pour le futur, l'équipe a bien progressé et va encore progresser énormèment", déclare Aline Zeler dans une vidéo postée par la fédération. Aline Zeler précise qu'elle continue à jouer avec son club, le PSV Eindhoven. Elle avait été appelée pour la première fois en équipe nationale par An Noë en mars 2005 pour un match amical en Irlande. Elle a depuis joué 109 matches avec les Red Flames, qui ont pris part à l'Euro l'année passée aux Pays-Bas. "Aline est une véritable joueuse d'équipe qui prête beaucoup d'attention à la discipline et à sa discipline personnelle en premier lieu", déclare le coach des Red Flames, Ives Serneels. "Elle a ainsi réussi à construire une si belle carrière. Elle est un exemple sur et en dehors du terrain. J'espère qu'elle sera encore longtemps notre ambassadrice du football en dehors des terrains. J'ai le plus profond respect pour la femme et la joueuse Aline". (Belga)