Red Flames - Les Red Flames affrontent les Etats-Unis dans un match amical de prestige

(Belga) Les Red Flames, l'équipe nationale belge de football féminin, affrontent les Etats-Unis, champions du monde en titre, dans un match amical de prestige dimanche au Banc of California Stadium de Los Angeles (8 avril à 3h00 du matin heure belge).

Ce sera le second duel entre les Belges et les Américaines. Le premier date de 1993, lors d'un tournoi international à Cours-la-Ville (France). Les Etats-Unis l'avaient emporté 0-2. Les Red Flames, qui se sont installées vendredi dernier à la 20e place du classement FIFA -une première-, sont en stage depuis mardi aux Etats-Unis. Les Américaines sont de leur côté en tête du classement FIFA. Elles remettront leur titre de championnes du monde en jeu cet été en France. La Belgique a manqué la qualification au Mondial après un barrage perdu contre la Suisse. Après le duel face aux Etats-Unis, les filles d'Ives Serneels effectueront un stage en Grèce du 18 au 25 mai avant de jouer un amical face à la Thaïlande le 1er juin à Louvain. Elles disputeront ensuite les qualifications à l'Euro 2021. Le premier match est programmé le 3 septembre contre la Croatie. La Suisse, la Roumanie et la Lituanie figurent également dans le groupe H. (Belga)