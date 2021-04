C'est historique: les Red Flames intègrent le top 20 mondial

Les Etats-Unis ont conforté leur avance en tête du classement FIFA féminin, publié vendredi par la fédération internationale, après leur sacre lors du dernier Mondial.

Les Pays-Bas, battus en finale dimanche dernier, sont passés de la 8e à la 3e place mondiale. Quant à la Belgique, absente de la grand-messe du football féminin cet été en France, elle pointe en 19e position, une de mieux qu'en mars, et améliore donc son meilleur classement.

Les Red Flames étaient entrées pour la première fois de leur histoire dans le top-20 en mars dernier. Depuis lors, l'équipe d'Ives Serneels a disputé deux amicaux, un perdu contre le Team USA (6-0), futur vainqueur de la Coupe du monde, et un remporté contre la Thaïlande (6-1) début juin à Louvain.

La Belgique totalise 1813 points, un de plus qu'en mars. Outre les Etats-Unis, le top-3 est complété par l'Allemagne et les Pays-Bas. La France est 4e, devant l'Angleterre qui perd deux places. La Suède (6e, +3), le Canada (7e, -2), l'Australie (8e, -2), la Corée du Nord (9e, +2) et le Brésil (10e) sont les autres nations qui constituent le top-10.

La Belgique s'est fixée comme prochain objectif l'Euro 2021 en Angleterre. Les Red Flames, qui occupent la 12e place au niveau des nations européennes, évolueront dans le groupe 8 en compagnie de la Suisse (FIFA 18), la Roumanie (FIFA 42), la Croatie (FIFA 55) et la Lituanie (FIFA 106). Les qualifications se joueront de fin août 2019 à fin septembre 2020. Le vainqueur du groupe se qualifie ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Les six autres deuxièmes joueront des barrages afin de prendre les trois dernières places.