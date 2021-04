Les Red Flames enchaînent et dominent la Roumanie sur la route de l'Euro 2021 (vidéo)

Les Red Flames affrontent la Roumanie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021. Un tournoi qu'elles rêvent de disputer à nouveau, après leur première apparition en 2017.

Les Red Flames se déplaçaient ce mardi dans le petit stade de Cluj pour y affronter la Roumanie, qui signait son entrée en lice dans le tournoi qualificatif.

Favorites, les Red Flames avaient l’intention d’obtenir six points en deux rencontres, avec pour ambition de rester dans la foulée de la Suisse, leader avec six unités.

Le début de match confirme la supériorité belge. Tessa Wullaert passe même proche du 0-1 après 4 minutes. Lancée en profondeur, l’attaquante de Manchester City élimine la gardienne roumaine mais place le ballon au-dessus.

Ce n’était que partie remise. De Neve va obtenir un bon coup-franc sur la droite de la surface après 9 minutes. Sa frappe, déviée par le mur, file dans les filets roumains et permet à la Belgique d’ouvrir le score. Un avantage psychologique et mathématique important pour les Red Flames.

Les Belges, forcées de livrer un gros duel physique, auront l’occasion d’alourdir la marque avant le repos, mais les frappes de Wullaert et Van Kerkhoven ne feront pas trembler les filets. 0-1 au repos.

En seconde période, les Belges tenteront de se mettre à l’abri. En face, les Roumaines auront tout donné pour mieux exploiter les opportunités en contre-attaque. Wullaert et Van Kerkhoven auront l’occasion, à nouveau, de creuser l’écart. Van Kekhoven va même louper l’inratable, plaçant un ballon reçu dans le petit rectangle au-dessus de la barre roumaine.

Le score n’évoluera plus. Les Belges s’imposent finalement 0-1 et obtiennent un succès important avant d’affronter la Croatie et la Lituanie au mois de novembre.