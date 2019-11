Gareth Bale veut-il absolument quitter le Real Madrid en janvier? Zinédine Zidane répond

Blessé depuis un mois, Gareth Bale "n'est pas prêt" à rejouer "pour le moment", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane mardi, avant la réception de Galatasaray mercredi (20h00 GMT) en C1, en précisant qu'il souhaite le voir rester "jusqu'à la fin de la saison".



En phase de reprise après une blessure contractée lors d'un match avec la sélection galloise début octobre, Bale n'est "toujours pas rétabli" selon le coach français, bien que l'attaquant ait été appelé pour les matches internationaux face à l'Azerbaïdjan (le 16 novembre) et la Hongrie (le 19 novembre).



"Il n'est pas prêt, il n'est pas préparé à entrer en jeu de manière normale. Son pays a le droit de le convoquer. On verra comment il se sent la semaine prochaine et avec sa sélection, mais pour le moment il n'est pas prêt, et c'est aussi triste pour nous", a martelé Zidane en conférence de presse, mardi, à la veille d'un match retour important contre Galatasaray (battu 1-0 par les Madrilènes à l'aller), qui pourrait rapprocher les Merengue des huitièmes de finale de la Ligue des champions.



L'absence du Gallois, en froid avec Zidane selon la presse espagnole, a été enveloppée de mystère, le joueur ne voulant pas que le club communique sur son bilan médical. Il a repris l'entraînement avec ballon il y a quelques jours seulement.

James Rodriguez, "indisponible" aussi



"Cela ne me dérange pas qu'il aille jouer avec le Pays de Galles. Mais en ce moment précis, il n'est pas disponible. Je ne connais pas la teneur de la conversation avec son sélectionneur. La seule chose qui m'intéresse, c'est que Gareth se sente bien. Pour le moment il ne peut pas être des nôtres, et c'est lui que ça dérange le plus. S'il n'est pas prêt, il n'ira pas jouer là-bas (avec le Pays de Galles)", a précisé "Zizou".



Zidane en a par ailleurs profité pour balayer les rumeurs concernant les envies de départ du Gallois: "On dit qu'il veut s'en aller en janvier... Ce sont des bêtises. (...) Je souhaite que Gareth reste ici jusqu'à la fin de la saison", a-t-il affirmé.



Interrogé sur sa relation avec le Gallois, Zinédine Zidane a répondu avec humour: "On se dit bonjour tous les jours", a-t-il sobrement glissé, avant de rebondir. "J'aime mes joueurs. Je ne peux pas avoir la même proximité avec tout le monde, mais il ne s'est jamais rien passé avec Gareth, même avec les difficultés de cet été. A l'arrivée, il est ici, il est très bon, donc je suis content".



Le Real Madrid va également devoir se passer de James Rodriguez, lui aussi indisponible. "C'est un peu la même chose... Il n'est pas disponible, il ressent encore une gêne. On va voir jour après jour. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a exactement, mais il est indisponible, et j'espère qu'il reviendra vite", a souhaité Zidane.