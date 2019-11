Masters: Federer dans le groupe de Djokovic, Nadal face à la génération montante

Roger Federer, N.3 mondial qui a déclaré forfait au Masters 1000 de Paris la semaine dernière pour se "ménager", est dans le groupe de Novak Djokovic aux Masters de Londres (10-17 novembre) qui réunissent les huit meilleurs joueurs de la saison, selon le tirage au sort effectué mardi.



Djokovic, N.2 mondial qui peut espérer retrouver son trône à Londres et ainsi terminer l'année au sommet de la hiérarchie pour la 6e fois - et égaler le record de Pete Sampras - sera opposé également dans cette phase de groupes à Dominic Thiem, finaliste à Roland-Garros, et Matteo Berrettini, demi-finaliste à l'US Open.



Dans l'autre groupe, Rafael Nadal sera opposé aux trois meilleurs représentants de la génération montante: Daniil Medvedev qui l'a poussé dans un match d'anthologie en finale de l'US Open, ainsi que Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, tenant du titre.



Groupe Andre Agassi: Rafael Nadal (ESP/N.1 mondial), Daniil Medvedev (RUS/4), Stefanos Tsitsipas (GRE/6), Alexander Zverev (GER/7)



Groupe Björn Borg: Novak Djokovic (SRB/2), Roger Federer (SUI/3), Dominic Thiem (AUT/5), Matteo Berrettini (ITA/8)