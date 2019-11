Le champion du monde italien Fabio Grosso devient le nouvel entraîneur de Brescia

Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de Brescia, a annoncé mardi le club de Serie A. Grosso succède à Eugenio Corini, licencié dimanche dans la foulée de la défaite sur le terrain de l'Hellas Vérone (2-1).



Grosso, 41 ans, a commencé sa carrière d'entraîneur en 2013 avec les espoirs de la Juventus. Il a ensuite dirigé Bari en 2017-2018 et Vérone la saison passée où il avait été licencié juste avant les playoffs pour la promotion. Comme joueur, Grosso a évolué à Perugia, à Palerme, à l'Inter, à Lyon et à la Juventus. Il a été l'un des héros du titre mondial de l'Italie en 2006, inscrivant le tir au but décisif contre la France en finale. Brescia est actuellement 19e avec 7 points en 10 rencontres et reste sur cinq défaites et un partage depuis sa dernière victoire, contre l'Udinese le 21 septembre. Les 'Rondinelle' comptent un seul point de retard sur le Genoa, premier sauvé, mais doivent encore disputer une rencontre face à Sassuolo qui avait été reportée.