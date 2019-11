Face à un calendrier démentiel, Liverpool va se couper en deux en décembre prochain

"Nous allons devoir utiliser deux groupes de joueurs simultanément, un qui participera à la Coupe du Monde des club au Qatar et l'autre à la Coupe de la Ligue", a annoncé mardi Liverpool, en raison des dates très rapprochées des deux compétitions.



La Ligue anglaise de football (EFL) a en effet fixé le quart de finale de Coupe de la Ligue entre les Reds et Aston Villa au 17 décembre, la veille de leur demie de Coupe du Monde des Clubs.



"Des dates alternatives ont été envisagées, mais au final, aucune n'a été jugée acceptable sans compromettre le calendrier de la compétition ou sans imposer une charge déraisonnable sur les joueurs et le staff", a précisé Liverpool.



Qualifiés in extremis en battant Arsenal aux tirs au but, après un match fou (5-5, 5-4 aux tab) en huitièmes de finale, les Reds avaient pourtant menacé d'un forfait par la voix de Jürgen Klopp.



"S'ils ne nous trouvent pas une date - une date acceptable, pas à 3 heures du matin le jour de Noël -, on ne le jouera pas (...) soit l'autre équipe sera qualifiée, soit c'est Arsenal" qui sera repêché, avait lancé le coach.



Le prochain créneau pour placer un match de Liverpool en milieu de semaine, hors trêve internationale, aurait été dans la semaine du 13 janvier, soit une semaine après la date prévue pour le match aller des demi-finales.



L'EFL a précisé que Liverpool s'était engagé à "présenter une équipe similaire à celles qui ont participé aux tours précédents cette saison".



Ce qui voudrait probablement dire que les stars partiraient plutôt au Qatar, puisque les Reds avaient aligné une équipe sans aucun des joueurs de son onze majeur face aux Gunners.



Le règlement de la Coupe de la Ligue prévoit en outre que "tout équipe devra jouer avec l'intégralité de ses forces disponibles à tous les tours de la compétition, à moins qu'une bonne raison ne soit fournie", ce qui laisse la porte ouverte à un Liverpool B au coup d'envoi à Villa Park le 17 décembre.