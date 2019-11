Ligue des Champions de basket - Deuxième victoire pour Ostende qui s'impose face à Lietkabelis

(Belga) Mardi soir, Ostende a empoché sa deuxième victoire en Ligue des Champions de basket en s'imposant, à domicile, face aux Lituaniens de Lietkabelis (80-66) pour le compte de la quatrième journée.

Grâce à ce succès, les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, affichent un bilan à l'équilibre avec deux victoires pour deux défaites et pointent, provisoirement, à la troisième place du groupe A, dominé par les Italiens du Dinamo Sassari. Après un début de match compliqué (15-21 après dix minutes), les Ostendais ont trouvé la bonne carburation dans le sillage de leur duo Angola-Thompson. A nouveau aux commandes à la pause (39-33), les Côtiers n'ont rien lâché pour faire la différence dans les dix dernières minutes (23-13 dans le dernier acte) pour s'offrir une belle victoire (80-66) face à des Lituaniens qui n'ont toujours pas connu la victoire en Ligue des Champions. Côté ostendais, Braian Angola (23 points) et Shevon Thompson (16 points et 10 rebonds) ont été les principaux artisans de ce succès. Mercredi prochain, les Côtiers se déplaceront en Turquie pour y affronter Türk Telekom, invaincu pour le moment. Dans le groupe C, les Allemands de Brose Bamberg se sont imposés (81-76) face aux Monténégrins de Mornar Bar. Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 4 points (2/4 à 2 points), 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 12 minutes. Brose Bamberg affiche un bilan de deux victoires pour deux défaites et se déplacera à Riga, en Lettonie, mercredi prochain pour le compte de la cinquième journée en Ligue des Champions.