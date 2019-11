Les jeunes brugeois surclassent le Paris Saint-Germain en Youth League

Les U19 du FC Bruges se sont imposés 0-4 sur la pelouse du PSG mercredi au Stade Georges-Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de la 4e journée de l'UEFA Youth League (groupe A).

Les jeunes Brugeois menaient 0-1 à la mi-temps grâce au but d'Aelterman (12e). En seconde période, Aelterman (54e), De Cuyper (62e) et Ochieng (85e) ont fixé le score à 0-4. Bruges est provisoirement 2e du groupe A avec 9 points, 1 de moins que le Real Madrid, qui reçoit Galatasaray plus tard dans la journée.

Les poules de la Youth League sont identiques à celles des équipes A, qui s'affrontent mercredi soir au Parc des Princes. Chez les moins de 19 ans, seul le vainqueur du groupe se qualifie pour les huitièmes de finale. Les deuxièmes jouent les barrages contre les clubs issus de la 'voie des champions nationaux' à laquelle ne participe aucun club belge. Mardi, les U19 de Genk s'étaient imposés 0-1 à Liverpool.