Deux Diables Rouges figurent parmi les joueurs les plus performants d'Europe au mois d'octobre

Selon une étude l'observatoire du football du CIES (le centre international pour l'étude des sports), deux Belges figurent parmi les joueurs de football les plus performants le mois dernier dans les cinq principaux championnats en Europe: Jason Denayer et Youri Tielemans.



Le défenseur central de Lyon pointe au 5e rang de ce classement avec 92.7 points. Il n'est devancé que par Ilkay Gündogan (Manchester City/96.0), Jorginho Frello (Chelsea/93.3), Lionel Messi (FC Barcelone/93.0) et Ruben Garcia (Osasuna/93.0). Le Diable Rouge de Leicester occupe la 17e position grâce à ses 89,3 points. Il figure au 9e rang parmi les joueurs de la Premier League, le championnat d'Angleterre de football. Kevin De Bruyne (Manchester City/86.3) est 35e, Romelu Lukaku (Inter Milan/84.5) 53e et Radja Nainggolan (Cagliari/84.0) 59e.