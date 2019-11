Le gardien du Slavia Prague tacle le vestiaire du FC Barcelone... sauf son gardien: "Ils ne se sont pas bien comportés"

Alors que le FC Barcelone s'est fait surprendre à domicile, 0-0, les visiteurs, eux, n'ont pas caché leur joie à la fin de la rencontre. Le portier de l'équipe tchèque, Ondrej Kolár, était l'un des héros du match. Ce dernier est sorti dans la presse pour dénoncer le comportement des Catalans.

Les faits présentés par le gardien se passent quelques minutes après la rencontre. Tout le monde rentrait dans le vestiaire, quand une série de joueurs du Slavia Prague ont demandé aux Catalans de procéder à des échanges de maillot. Ils se sont heurtés à des refus, les joueurs du Barça décidant de rentrer tête baissée dans leur vestiaire.

Un comportement que regrette vivement le gardien de 25 ans dans les colonnes de Goal. "Messi et les autres sont partis. Certains n'ont même pas été serrés la main des joueurs après le match... franchement, c'était triste", a regretté Kolar. "Nous avions tous hâte de rencontrer ces grands joueurs. On voulait juste échanger nos maillots, mais ils ne se sont pas très bien comportés...".

Tous ? Non, un homme en particulier a tenu à faire preuve de respect. Le gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, a fait un joli cadeau à son homologue du Slavia Prague. "Il m'attendait dans le couloir", a expliqué le Tchèque avec un grand sourire. "Il m'a arrêté et m'a dit qu'il n'avait plus vu une aussi belle performance de la part d'un gardien depuis longtemps, que c'était un plaisir de me voir si bien jouer au pied. Recevoir des compliments pareils de la part d'un gardien de ce niveau, ça m'a donné des frissons. C'était une incroyable expérience" a-t-il conclu.

En voilà un qui conservera une image particulière de cette rencontre européenne.