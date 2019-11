Europa League: Guimaraes et Arsenal partagent 1-1 dans le groupe du Standard

Plus d'infos sur Standard

Vitoria Guimaraes et Arsenal ont partagé l'enjeu 1-1 en match avancé de la 4e journée de l'Europa League dans le Groupe F du Standard. Shkodran Mustafi a ouvert la marque pour les Gunners (81e, 0-1) et Bruno Duarte a arraché le premier point des Portugais (90e+1, 1-1). Au classement, Arsenal reste premier avec 10 points devant Francfort (6) et le Standard (3), qui s'affrontent jeudi. Vitoria Guimaraes recevra le Standard le 28 novembre à 21 heures à l'Estadio Afonso Henriques