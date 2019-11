Scène insolite à la Juventus: Aaron Ramsey "vole" un but à Cristiano Ronaldo contre le Lokomotiv Moscou (vidéo)

Le match entre le Lokomotiv Moscou et la Juventus a accouché d'une scène inattendue. Dès la troisième minute, les Italiens vont faire la différence. Sur un coup-franc, Cristiano Ronaldo tente une frappe immédiate. Le gardien est dessus mais se troue et voit le ballon se diriger vers son but.

C'est alors que surgit Aaron Ramsey. Le Gallois a joué la carte de la prudence en propulsant lui-même le ballon au fond, alors qu'il semblait se diriger vers les filets. Ramsey inscrit ainsi son premier but en Ligue des Champions depuis 2015 et prive Ronaldo de son premier but sur coup-franc à la Juventus.

De quoi frustrer le Portugais, qui était persuadé de pouvoir garnir encore son compteur but. Le score final sera de 1-2 en faveur du club italien.