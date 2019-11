Ligue des Champions - Le Bayern et la Juventus premiers qualifiés pour les 8e de finale

(Belga) Le Bayern Munich et la Juventus ont décroché les deux premiers billets pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mercredi lors de la 4e journée de la phase de poules. Le Bayern a battu l'Olympiacos 2-0, tandis que la Juventus s'est imposée 1-2 sur le terrain du Lokomotiv Moscou.

Le Bayern Munich a battu l'Olympiacos 2-0 grâce à des buts de Lewandowski (69) et Perisic (89). Les Bavarois sont leaders de leur groupe B avec 12 points sur 12 et est assuré de terminer à une des deux premières places du groupe. Tottenham, qui rend visite à l'Etoile Rouge de Belgrade mercredi (21h) suit avec 4 points, devant Belgrade (3) et l'Olympiacos (1). La Juventus a rapidement mené au score, Ramsey ouvrant la marque après 4 minutes. Les Moscovites ont égalisé peu de temps après, par Mirantchouk (12e). Il a fallu attendre la fin de rencontre pour voir Douglas Costa offrir les trois points aux champions d'Italie (90+3). La Juve est aussi certaine de finir au moins 2e. La 'Vieille Dame' est en tête du groupe D avec 10 points, 3 de plus l'Atletico Madrid, qui se rend à Leverkusen mercredi soir (21h). Le Lokomotiv Moscou est 3e (3 pts), Leverkusen n'a toujours pas pris de points. (Belga)