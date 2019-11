Dennis, au sol, totalement ignoré par Mbappé: la grosse engueulade entre l'entraîneur du PSG et Philippe Clément

Grosse tension entre les entraîneurs du PSG et du Club de Bruges. La pression est montée lorsque Bernat a commis une faute, non signalée par l'arbitre, sur Dennis. Le Brugeois va rester au sol alors que ses équipiers tentaient d'attaquer, sans mettre le ballon dehors.

Un ballon finalement perdu et synonyme de contre-attaque parisienne. Mbappé reçoit le ballon et ignore totalement le joueur avant d'être forcé de mettre le ballon dehors. Il n'en fallait pas plus pour mettre les coachs en colère, s'offrant une joute verbale des plus musclées...