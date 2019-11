Euroligue (d) - Troisième défaite pour Castors Braine, battu par Bourges

(Belga) Castors Braine s'est incliné 63-72 face aux Françaises de Bourges lors de la 4e journée de l'Euroligue féminine de basket mercredi soir au Dôme de Charleroi. C'est la 3e défaite, pour une seule victoire, des Castors dans le groupe A.

Les championnes de Belgique ont craqué dans le 2e quart-temps, pour se retrouver menées 28-38 à la mi-temps. Braine a ensuite couru après le score durant les deux derniers quarts et s'incline pour la 3e fois en Euroligue malgré les 17 points de Celeste Trahan-Davis et Shaqwedia Wallace. Battues avec les honneurs (79-87) par Ekaterinbourg, double tenant du titre, en ouverture, les Brainoises s'étaient ensuite jouées de Riga (76-71) mais s'étaient de nouveau inclinées 62-55 face à Nadezhda lors de la 3e journée. Braine, 6e du groupe A, jouera son prochain match européen mercredi 27 novembre à Venise. Ekaterinburg et Emma Meesseman se sont imposés 67-74 à Prague. La Belgian Cat, récemment sacrée championne de NBA avec les Washington Mystics, a signé un double-double avec 16 points et 10 rebonds. Le club russe est leader du groupe A devant son adversaire du jour. Les quatre premiers des deux groupes de huit équipes se qualifient en quarts de finale, joués au meilleur des trois matchs. Les cinquièmes et sixièmes sont reversés en EuroCup. (Belga)