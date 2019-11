EuroCup (d) - Les Liège Panthers battues par Charleville-Mézières et Kim Mestdagh

(Belga) Les Liège Panthers se sont inclinées 48-67 face à Carolo Basket, le club français de Charleville-Mézières dans lequel évolue Kim Mestdagh, mercredi au Counry Hall de Liège lors de la 4e journée de l'Eurocup féminine de basket (groupe J). Le score était de 23-39 à la mi-temps.

Laura Henket a été la Liégeoise la plus prolifique avec 16 points, suivie par Jaleesa Mas (15 points). En face, Kim Mestdagh, qui foulait pour la première fois un parquet belge depuis son titre en WNBA conquis avec les Washington Mystics le mois dernier, a marqué 12 points et pris 4 rebonds. Elle est la 2e meilleure marqueuse de son équipe après Fatimatou Sacko (19 pts). Il s'agit de la 4e défaite en quatre matches pour Liège, 4e et dernier de son groupe, tandis que Carolo Baske est en tête. Les deux premiers de chacun des dix groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes des deux conférences, poursuivent l'aventure. Les huit meilleures équipes de cette première phase de groupes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, les seize autres disputeront un barrage pour les y rejoindre. (Belga)