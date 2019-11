Ligue des champions: Tottenham corrige Belgrade et entrevoit les huitièmes

Tottenham a nettement battu l'Etoile rouge de Belgrade (4-0) mercredi soir dans la capitale serbe et entrevoit désormais une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Face à un adversaire qui a sans doute disputé son pire match en C1, les hommes de Mauricio Pochettino ont déroulé leur football. Son Heung-Min (57e, 61e), Giovani Lo Celso (34e) et Christian Eriksen (85e) ont permis au finaliste de l'édition précédente de la C1 de soigner sa différence de buts -- 9-0 sur les deux rencontres avec le champion serbe -- et d'effacer en grande partie le souvenir de la déroute subie à domicile face au Bayern (7-2) au début de la compétition.



Mieux encore, les Spurs se sont rassurés après des prestations désolantes contre Everton en championnat et Colchester en Coupe de la Ligue. Désormais, Tottenham tient fermement la deuxième place du Groupe B et peut assurer sa qualification dès le prochain tour avec la réception de l'Olympiakos.



Harry Kane, de retour dans l'équipe après une maladie, et Son Heung-Min ont causé bien des maux à la défense de l'Etoile rouge, mais plus que les défenseurs du club serbe, c'est le milieu de terrain des Rouge et Blanc qui a perdu la bataille. Dès le début de la rencontre, les Spurs ont pris le contrôle et monopolisé le balon (67% de possession), sans toutefois réellement menacer le but de Milan Borjan. Deux tirs non cadrés, par Kane et Son, sont le seul résultat concret de cette domination dans les vingt premières minutes.



C'est même l'Etoile rouge qui aurait pu ouvrir le score, à la 23e minute, Milan Pavkov s'étant retrouvé seul devant Paulo Gazzaniga, mais le gardien du club anglais a repoussé son tir. Dix minutes plus tard, les Spurs ont ouvert le score en insistant encore et encore, marquant après avoir touché deux fois les montants.



Kane, brillamment servi suite à un ballon perdu au milieu du terrain par les Serbes, a remporté son duel avec le gardien mais son tir a trouvé le poteau. L'Etoile rouge n'est pas parvenue à dégager et l'Argentin de Tottenham Juan Foyth a trouvé à son tour la transversale. Un autre Argentin, Giovani Lo Celso, a délivré les Spurs au terme de cette séquence de billard dans la surface.



Dans la seconde période, l'Etoile rouge a tenté de réagir, mais ce n'était définitivement pas le soir du champion serbe. Trop brouillons, manquant de précision et d'incision, ils créaient trop de déchet au milieu. C'est d'ailleurs sur deux pertes de balle dans ce secteur du terrain que l'Etoile rouge a offert l'occasion à Tottenham de conclure et s'envoler vers la victoire. Son, remis de ses soucis, s'est offert un doublé en quatre minutes, sur deux actions en trois mouvements.



Vladan Milojevic a bien tenté de secouer ses hommes en faisant entrer un deuxième attaquant, Richmond Boakye, mais sans succès. Le champion serbe a même terminé à neuf, Pavkov devant sortir blessé alors que Milojevic avait effectué ses trois changements. En fin de match, Christian Eriksen, le milieu offensif en plein doute ces derniers temps, a marqué le quatrième but des Londoniens, au grand bonheur des quelque 2.000 supporters anglais qui ont fait le déplacement à Belgrade.