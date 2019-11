Athlétisme: les héros belges de 2019 reçus par le Roi et la Reine au Palais Royal

Leurs Majestés le Roi et la Reine ont reçu ce jeudi, au Palais Royal de Bruxelles, les athlètes belges ayant remporté une médaille à un championnat d'Europe ou du monde ou ayant gagné une compétition exceptionnelle dans un sport olympique ou paralympique, au cours de l'année écoulée.

Outre les athlètes, leurs entraîneurs respectifs et une délégation du Comité Olympique et Interfédéral Belge et du Comité Paralympique Belge ont également été invités à cette réception.