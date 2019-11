Boxe: le Français Nordine Oubaali conserve son titre mondial WBC des poids coq

Le Français Nordine Oubaali a conservé son titre mondial WBC des poids coq en battant aux points le Japonais Takuma Inoue, jeudi à Saitama.

Oubaali (33 ans), qui avait conquis sa ceinture mondiale le 20 janvier à Las Vegas face à l'Américain Rau'shee Warren, a remporté sa 17e victoire chez les professionnels (12 avant la limite) à l'unanimité des trois juges (121-107, 117-110, 115-112). Il s'agissait pour le boxeur nordiste de la 2e défense de son titre de champion du monde.

Beaucoup plus puissant que son adversaire, Oubaali a envoyé Inoue au tapis à la 4e reprise sur un crochet du gauche foudroyant et a rarement été inquiété, hormis lors du dernier round, par le Japonais (23 ans), invaincu jusqu'ici en 13 combats et pourtant soutenu par son public.

Oubaali reste ainsi l'un des deux "champions du monde" français dans l'une des 4 grandes fédérations de la boxe professionnelle avec Arsen Goulamirian, qui défendra sa ceinture WBA des lourds-légers, le vendredi 15 novembre à Bercy contre l'Australien Kane Watts.

Après ce probant succès, Oubaali espère désormais avoir une chance de réunifier la catégorie contre le vainqueur du choc entre Naoya Inoue, le frère aîné de Takuma et véritable terreur des coq, et le Philippin Nonito Donaire, combat vedette de la soirée à Saitama.