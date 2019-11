Pour ses 125 ans, l'Union belge de football change d'identité visuelle (vidéo)

De nouveaux logos, un déménagement complet vers Tubize dès 2021 et un livre collector: à l'occasion de ses 125 ans, l'Union belge de football a décidé de s'offrir une toute nouvelle identité visuelle.

L’année anniversaire 2020 verra se concrétiser la nouvelle expansion du Belgian Football Centre à Tubize, qui deviendra l’épicentre du football belge. Ce centre constitue un pilier essentiel des ambitions afin de devenir en 2022 l'une des fédérations de football européennes de premier plan.

Dans le cadre de son 125e anniversaire, l'UURBSFA adoptera une nouvelle identité visuelle, tant pour l'organisation que pour les Diables Rouges, les Red Flames et le 1895 Official Belgian Fan Club.

Enfin, l’année prochaine, un album photos sera publié illustrant le riche patrimoine du football belge. Différentes activités dès 2020 à propos desquelles les supporters auront aussi leur mot à dire seront aussi organisées.

Le nouveau logo expliqué

Voici le communiqué publié par l'UB:

"Le 125e anniversaire constitue l’occasion idéale de moderniser l’image de notre Fédération et de nos trois marques — les Diables Rouges, les Red Flames et le 1895 Official Belgian Fan Club.

Il ne s’agit pas d’une révolution radicale, mais plutôt d’une évolution étant donné que les trois éléments fondamentaux de notre ancien emblème, à savoir la couronne, les lauriers et les trois couleurs belges, sont conservés. Les lettres KBVB et URBSFA sont remplacées par les lettres RBFA (Royal Belgian Football Association), lesquelles sont plus internationales.

Sur la gauche, une balle noire surmontée des trois couleurs belges forme la lettre « B » de Belgique. Cette balle noire va aussi accueillir les nouveaux logos des Diables Rouges, des Red Flames et du 1895 Official Belgian Fan Club.



© www.belgianfootball.be

Nous utiliserons désormais cette nouvelle identité visuelle dans toutes nos communications. Ainsi notre site internet flambant neuf sera accessible dès le 8 novembre à partir de l’adresse suivante : www.rbfa.be.

"Au fil des ans, la Fédération a conçu plusieurs nouvelles marques : Diables Rouges, Red Flames et 1895. Celles-ci ont toujours bénéficié d’un logo qui leur était propre, mais qui n’avait rien à voir avec celui de l’URBSFA. C’est pourquoi nous avons recherché une identité visuelle commune. Dans le cadre de notre 125e anniversaire, nous avons décidé d’adopter cette nouvelle identité avec quatre logos modernes qui reflètent visuellement notre appartenance à une même grande famille. Le style ligne claire du dessinateur Hergé rend notre nouvelle identité plus belge que jamais", Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication de l'Union Belge de Football.

Le nouveau maillot, avec le nouveau logo, a d'ailleurs été aperçu dans le magasin Top Sport de Lebbeke (Flandre-Orientale).



© www.facebook.com/TopsportLebbeke

