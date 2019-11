Wolfbsurg - La Gantoise (1-0): les Allemands ouvrent logiquement le score

La Gantoise défie Wolfbsurg à la Volkswagen Arena jeudi soir (21h) lors de la 4e journée de la phase de poules de l'Europa League. Les deux clubs, qui avaient partagé l'enjeu (2-2) à Gand, sont en tête du groupe I avec 5 unités au compteur.

LES MEILLEURS MOMENTS:

20: BUT POUR WOLFSBURG! Joao Victor ouvre logiquement le score pour les Loups.

15e: les Allemands profitent d'une mauvaise relance de Plastun. Brekalo isole Joao Victor dans le rectangle gantois, mais la frappe de l'attaquant est repoussée des poings par Kaminski.

13e: Wolfsburg joue le coup franc en deux temps, avec un ballon glissé latéralement pour Arnold, mais la frappe de ce dernier est trop croisée pour être cadrée.

10e: contre rapidement mené par Wolfsburg, un centre en retrait pour Guilavogui aux 25 mètres mais le tir du milieu de terrain passe au-dessus.

5e: Arnold enchaîne deux centres en 60 secondes. A chaque fois Kaminski répond capte sans souci.

4e: Et encore Wolfsburg avec une attaque sur le flanc droit et un centre en retrait vers Brekalo tout seul, mais le médian enlève trop sa frappe.

2e: Wolfsburg commence fort, avec cette fois un slalom de Brekalo puis un centre devant le but, mais aucun attaquant n'a suivi.

1e: le match vient à peine de commencer que Steffen hérite dans le rectangle d'un bon ballon. Il s'écroule et réclame un penalty. L'arbitre ne bronche pas.

1e: coup d'envoi de ce match!

L'AVANT-MATCH:

Tant au match aller contre Wolfsburg qu'en championnat contre Anderlecht, les Buffalos, qui n'ont perdu qu'une fois depuis mi-août toutes compétitions confondues, ont montré qu'ils luttaient jusqu'au coup de sifflet final. "Une mentalité de vainqueur, ça ne s'obtient pas sur commande. Il faut des mois de travail pour l'acquérir, et cela fait plaisir de voir le résultat", a déclaré Jess Thorup, l'entraîneur gantois, mercredi lors de la conférence de presse d'avant-match.

"J'ai vu les deux derniers matches de Wolfsburg. Ils ont perdu deux fois mais à chaque fois contre un adversaire très fort (Dortmund et le RB Leipzig, ndlr). Ils ont joué leur propre jeu et ont conservé leur système, qu'on voit peu en Europe", dit le coach danois des Buffalos. "Ce système leur a déjà rapporté pas mal de points, je pense donc qu'ils ne vont pas y toucher. Je veux montrer à mes joueurs qu'avec confiance et la même mentalité qu'au match aller, on peut aller loin".

Les Ukrainiens du FK Oleksandria et les Français de Saint-Etienne, qui comptent chacun deux points, tenteront de décrocher leur premier succès jeudi soir dans l'autre match du groupe I.