Diables Rouges: la grosse surprise de Roberto Martinez pour affronter la Russie et Chypre

Plus d'infos sur Diables Rouges

Ce midi, dans l'auditorium du Centre national de football de Tubize, Roberto Martinez a annoncé sa sélection pour les deux dernières rencontres de qualification de l'Euro 2020 en Russie (16 novembre à Saint-Petersbourg) et contre Chypre (19 novembre à Bruxelles), les deux derniers matchs internationaux de l'année. Une surprise : c'est Elias Cobbaut qui prend la place de Vertonghen blessé, et non Bjorn Engels ou Christian Kabasele.