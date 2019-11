Le Top 14 danse enfin avec ses stars

Déjà la 9e journée mais pourtant tout commence en Top 14 avec le retour des stars mondialistes et deux affiches: Toulouse-Clermont et Stade Français-Racing, quatre clubs qui veulent tout renverser dans un championnat aujourd'hui dominé par Lyon et Bordeaux.

Tous les internationaux ne sont pas encore rentrés, notamment quatre des champions du monde sud-africains -seul le pilier toulousain Thomas du Toit sera d'attaque- mais le Top 14 fait le plein de questions. Lyon et Bordeaux vont-ils continuer leur balades en tête ? Toulouse revenir au sommet ? Les Franciliens s'extraire des abysses ? Bayonne confirmer son excellent début de saison ?

Les acteurs le disent eux-mêmes, comme l'entraîneur du Racing 92 Laurent Travers, "c'est un autre championnat" qui commence, et cela "pour tout le monde".

Les flots d'internationaux ont renforcé la plupart des clubs, qui attaquent après trois semaines sans jouer une période charnière, avec pour les grosses écuries le début de la Coupe d'Europe la semaine prochaine.

Certains, comme le Racing, ont vraiment changé de visage ces dernières semaines en récupérant dix joueurs, dont les Français Camille Chat, Virimi Vakatawa, Maxime Machenaud, Wenceslas Lauret, Bernard Le Roux et Cedate Gomes Sa. Le club des Hauts-de-Seine (13e, 13 points) espère bien emporter le derby et enfoncer le Stade Français (14e, 9 pts), qui pourrait lui utiliser Gaël Fickou et Paul Gabrillagues, dimanche au stade Jean Bouin (16h50).

- Parfum de finale -

Avant cela, samedi en prime time (20h45), le calendrier offre un classique Toulouse-Clermont, l'affiche de la dernière finale remportée par le Stade en juin dernier. Si l'ASM (4e, 20 pts) s'en est plutôt bien sorti sans ses internationaux, ce n'est pas le cas du champion en titre (11e, 14 pts).

Au Stadium, Toulouse ne pourra pas aligner son ailier champion du monde Cheslin Kolbe, qui fête son titre au pays, mais compte sur la pléiade de Français titulaires (Maxime Médard, Romain Ntamack, Yoann Huget, Sofiane Guitoune) en plus de Thomas Ramos, qui avait quitté les Bleus en cours de Coupe du monde. Cyril Baille est lui remplaçant, alors qu'Antoine Dupont est absent à cause de douleurs dorsales récurrentes.

Clermont, qui reste sur une victoire contre le leader lyonnais, doit aligner d'entrée Alivereti Raka à l'aile et Camille Lopez à l'ouverture, alors que Damian Penaud, blessé à la lèvre jeudi, est finalement forfait. Sébastien Vahaamahina purge lui une suspension de six semaines pour son coup de coude contre Galles au Japon.

- LOU et UBB : rester là-haut -

Avant sa défaite à Clermont (24-15) le 20 octobre, le LOU (1er, 30 pts) avait enchainé sept victoires d'affilée et voudra retrouver ce rythme contre La Rochelle (6e, 18 pts) dès dimanche (12h30), pour le dernier match de Mathieu Bastareaud avant son départ à New York.

Face à une équipe complète, meilleure attaque (242 pts) et meilleure défense (105), la mission semble compliquée pour les Maritimes, qui ont essuyé quatre défaites lors de leur quatre déplacements.

Derrière Lyon, Bordeaux-Bègles (2e, 26 pts) reçoit Agen (10e, 16 pts) samedi (18h00) pour lui aussi retrouver le succès après une lourde défaite à Brive (30-9). Un revers qui n'enlève rien au parcours, sous la houlette de Christophe Urios, de l'UBB, qui rêve enfin de participer à une phase finale.

- Guirado, retraité et jeune premier -

Tout juste retraité international, Guilhem Guirado s'est dit "prêt" à faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs montpelliéraines pour "relancer la machine". L'ancien capitaine du XV de France, titulaire, ne sera néanmoins pas perdu, puisque Montpellier (7e, 17 pts) va à Toulon (5e, 18 pts), où il a joué ces cinq dernières saisons, pour l'ouverture de cette journée samedi à 15h30.

Champion de France en 2018, Castres (12e, 14 pts) n'est pas non plus là où il espère être et a l'occasion de se reprendre dès samedi (18h00) à domicile contre Brive (9e, 17 pts) qui voyage mal (quatre défaites sur quatre déplacements).

Enfin, le promu Bayonne (3e, 21 pts) veut confirmer la belle surprise de ces huit premières journées après cinq succès, dont deux à l'extérieur (Racing, Agen). Mais à l'heure d'accueillir Pau (8e, 17 pts) samedi (18h00), l'Aviron le sait: la chasse est désormais lancée.