L1: Gourcuff contre Puel, duel en haute mer

Les routes des entraîneurs Christian Gourcuff et Claude Puel les ont, un temps, éloignés de la France et même de l'Europe, mais les deux loups de mer se croisent à nouveau dimanche (17h00), pour un Nantes - Saint-Etienne important pour le haut du tableau de la L1.

Avant la 13e journée, les Canaris sont quatrièmes, les Verts huitièmes, mais une victoire permettra aux seconds de dépasser les premiers et de s'approcher du podium, dans un classement mouvant qui n'a pas encore trouvé sa hiérarchie, à part pour le leader Paris.

Nommé début octobre à la tête d'un navire en dérive, Puel, toujours invaincu à son nouveau poste, a su trouver les vents favorables pour ramener les Stéphanois dans des mers plus chaudes. Si la dynamique penche de son côté, il doit se méfier du plus marin des techniciens français, également le plus âgé (64 ans) du Championnat.

Gourcuff, le Breton, s'est installé au mois d'août à Nantes, avec ses principes, ses convictions, ses valeurs, forgés par des passages à Rennes et Lorient, mais aussi en Algérie et au Qatar.

L'entame a été prometteuse, couronnée par une deuxième place de L1, puis il y a eu un gros coup de mou: trois défaites à Metz (1-0), face à Monaco (1-0) et à Bordeaux (2-0), entrecoupées par une démonstration en Coupe de la Ligue (8-0) face au Paris FC.

- "moins agréable" pour Nantes -

"Il ne faut pas dramatiser, c'est le foot. C'est moins agréable, mais pas dramatique", a dit l'entraîneur, sur un ton très calme, vendredi.

Puel aussi a essuyé des tempêtes, surtout comme entraîneur. Joueur puis entraîneur à Monaco, il y a vu que les bords de la Méditerranée pouvaient parfois être agités, avant d'exercer à Lille, Lyon et Nice, puis en Angleterre.

De retour en France après avoir pris du recul, suite à son premier limogeage comme coach, en février 2019, Puel a tout de suite redonné un cap à des Verts perdus: trois victoires de prestige contre Lyon, Bordeaux et Monaco (1-0), et une belle remontée au classement de L1.

Si les deux techniciens partagent des similitudes à travers leurs longs parcours, sur le terrain Nantes - Saint-Etienne sera une opposition de styles, car Gourcuff est un partisan forcené du 4-4-2 au service du beau jeu, si possible, alors que Puel a longtemps eu l'image d'un entraîneur laborieux, prônant un jeu défensif, physique.

- "beaucoup de choses à corriger" pour les Verts -

Mais dans le Forez, Puel semble avoir changé, à 58 ans. On l'entend parler avec intérêt de ballon, de projets de jeu. Il fait bien vivre l'effectif et il est difficile de prévoir ses compositions d'équipe, car il veut faire participer le plus grand nombre de joueurs, même si à la Beaujoire, il devra faire sans deux cadres blessés récemment,Yann M'Vila et William Saliba.

C'est aussi un gros travailleur qui fait attention aux détails. La direction bicéphale des Verts a usé beaucoup d'entraîneurs mais veut lui laisser du temps. Un peu comme la famille Kita, à Nantes, qui a prévu de prolonger le bail de Gourcuff en lui donnant les pleins pouvoirs.

"Il faut toujours travailler les fondamentaux", estime Gourcuff, "car un collectif ça vit, ce n'est jamais stable. Entretenir les automatismes, tout en allant chercher des aspects plus fins, plus riches. Arriver à faire de manière rigoureuse les choses les plus simples, surtout dans les périodes d'insuccès".

"On a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses à corriger", a expliqué Puel après la victoire contre Monaco. "Les joueurs ne communiquent pas assez. Le fait d'encourager son partenaire ou donner une information technique contribue à rendre le jeu plus fluide". Pour les deux coaches, le travail donne le cap, toujours.