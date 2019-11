Granit Xhaka, privé de son brassard de capitaine, pourrait ne plus rejouer à Arsenal

Granit Xhaka et Arsenal, ça semble terminé. Le Suisse, auteur d'un coup de colère à l'Emirates Stadium, avait déjà perdu son brassard de capitaine. Selon son coach, son avenir au club s'assombrit de plus en plus.

La scène de désolation à l'Emirates Stadium pourrait sonner le glas de la carrière de Granit Xhaka à Arsenal. Le joueur suisse avait insulté ses supporters lors de son remplacement, alors que le public l'avait copieusement hué. Un coup de sang qui lui avait valu un retrait du rôle de capitaine et une mise à l'écart du groupe. Interrogé avant d'affronter Leicester, l'entraîneur d'Arsenal n'a pas caché son inquiétude quant à l'avenir du joueur chez les Gunners. "Je ne sais pas s’il jouera encore pour nous", a lâché Unai Emery. "Il ne se sent pas bien pour le moment, il préfère ne pas jouer. J'ignore s’il est disponible dans son esprit pour continuer à défendre le maillot d’Arsenal", a-t-il ensuite précisé. Le joueur tentera de faire le vide lors de la trêve internationale avant de retrouver les Gunners. Nul doute que des discussions auront lieu pour définir clairement les ambitions du joueur et du club avant, éventuellement, d'opter pour un transfert hivernal. Le divorce semble par contre acté entre le Suisse et les supporters...