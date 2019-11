"Impressionnant": le SHOW d'Eden Hazard contre Eibar avec le Real Madrid (vidéo)

Le Real Madrid s'est imposé de façon convaincante à Eibar (0-4) en championnat d'Espagne samedi soir. Eden Hazard a été crédité d'un très bon match et son entraîneur ne tarissait pas d'éloges à son sujet.

Le Real était en exhibition chez des Basques impuissants. Parfaits en attaque et rarement inquiétés dans leur surface, les hommes de Zinédine Zidane ont réussi à garder leur but inviolé pour la quatrième fois de suite.



Avec 532 minutes sans prendre de but (le dernier encaissé le 19 octobre, à la 7e minute du match perdu 1-0 à Majorque), le gardien belge Thibaut Courtois tutoie déjà les plus grands gardiens du club.



De quoi oublier les sifflets qu'il avait reçus contre Bruges (2-2) en Ligue des champions, le 1er octobre, où il avait été remplacé par Alphonse Areola après la pause.



Les Madrilènes se sont assurés une rencontre tranquille en pliant le match en une demi-heure, menant 3-0 grâce aux penalties provoqués par Eden Hazard et Lucas Vazquez, accrochés dans la surface, et une réalisation de Benzema, à la conclusion d'un tir contré de Luka Modric (17e).



Le premier but au Real du jeune 'Fede' Valverde (21 ans), bien trouvé par ce même Modric à l'entrée de la surface, a conclu le récital madrilène.



Avec 15 buts en 4 matches depuis 10 jours (5-0 contre Leganés, 0-0 contre le Bétis Séville, 6-0 contre Galatasaray, et 4-0 à Eibar), le Real vit un rêve éveillé, avant le "choc" à venir (le 23 novembre, après la trêve internationale) contre son surprenant dauphin provisoire, la Real Sociedad, qui a concédé le match nul 1-1 vendredi face à la lanterne rouge, Leganés.

"Je suis satisfait, mais je l'ai déjà été quelques fois cette saison, comme contre Galatasaray (victoire 6-0 mercredi, ndlr). L'essentiel c'est de jouer les matches à fond, de tout donner. C'est ce que l'on a fait ce (samedi) soir, dans un stade où il est toujours difficile de jouer. (...) La première mi-temps, c'est possible que ce soient les 45 meilleures minutes (depuis son retour, ndlr). En Turquie aussi, ça avait été pas mal. Je suis satisfait du match dans son ensemble. (Sur Hazard) Sa première mi-temps a été impressionnante. On est content, il va devenir un joueur important du Real Madrid, c'est sûr", a commenté Zinédine Zidane.