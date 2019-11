Timmy Hansen sacré champion en Afrique du Sud, Guillaume De Ridder échoue en demi-finale

(Belga) Le Suédois Timmy Hansen (Peugeot) a remporté son premier titre en championnat du monde de rallycross (FIA WorldRX) ce dimanche à Killarney, en Afrique du Sud. Guillaume De Ridder (Renault) a échoué en demi-finales.

Le championnat du monde de rallycross (FIA WorldRX) clôturait sa saison en Afrique du Sud ce week-end, sur le circuit de Killarney. Une dernière manche réussie pour Guillaume De Ridder (Renault) qui est parvenu à se qualifier pour les demi-finales pour la deuxième fois de la saison, après la manche de Barcelone. Le Nivellois a terminé 4e de la 2e demi-finale après avoir été gêné par le Français Guerlain Chicherit (Renault), parti à la faute juste devant lui. Il a raté une première participation en finale de peu. La lutte pour le titre a été disputée jusqu'au bout puisque trois pilotes pouvaient encore être champions. Le Suédois Timmy Hansen (Peugeot), le Norvégien Andreas Bakkerud (Audi) et le Suédois Kevin Hansen (Peugeot) étaient séparés par 8 points en arrivant en Afrique du Sud. Tous étaient qualifiés dans une finale qui a tenu toutes ses promesses. Timmy Hansen s'accrochait avec Andreas Bakkerud dans le premier tour et semblait avoir tout perdu. Mais en terminant 4e alors que Bakkerud se classait 2e, Hansen s'assurait le titre 2019 en terminant ex-aequo au classement avec le Norvégien. Le titre s'est joué au nombre de victoires, Hansen ayant gagné quatre manches contre une pour Bakkerud. Timmy Hansen décroche son premier titre et succède à son compatriote Johan Kristoffersson. La victoire dans ce dernier WorldRX de la saison a été enlevée par le Finlandais Niclas Grönholm (Hyundai). (Belga)