Djokovic lance les Masters par une nette victoire contre Berrettini

Novak Djokovic (ATP 2) a entamé ses Masters par une nette victoire, dimanche à Londres. Le Serbe, vainqueur de ce tournoi de fin de saison à cinq reprises, a battu en deux sets, 6-2, 6-1, l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8) dans ce premier match du groupe Björn Borg.

Après une entame de match équilibrée (2-2), Novak Djokovic a profité des trop nombreuses fautes directes de Berrettini, 17 sur l'ensemble du set, pour aligner quatre jeux et empocher la première manche (6-2). Le Romain de 23 ans, qui effectuait ses premiers pas aux Masters, n'a pas été capable d'inverser la tendance dans la seconde manche. 'Nole', récent vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy, a pris trois fois le service de Berrettini dans ce set, s'imposant après 63 petites minutes de jeu. Dimanche soir, le Suisse Roger Federer (ATP 3) affrontera l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) dans le deuxième match du groupe Borg. Lundi soir (21h belges), le N.1 mondial espagnol Rafael Nadal, toujours à la recherche de son premier titre aux Masters, défiera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7), tenant du titre. Vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open cette année, 'Rafa' est arrivé diminué dans la capitale anglaise, victime d'une petite déchirure à un muscle abdominal. Il avait d'ailleurs dû déclarer forfait avant sa demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy début novembre. Nadal et Djokovic se disputent la place de N.1 mondial cette semaine à Londres. Lundi après-midi, le premier match du groupe Andre Agassi verra le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) affronter le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) dans un duel de débutants.