Euro de cyclocross - Mathieu van der Poel veut se concentrer sur le cyclocross avant la route et les JO

(Belga) Après le Superprestige de Ruddervoorde, l'Euro de cyclocross était dimanche la deuxième épreuve de la saison à laquelle Mathieu van der Poel a pris part. Le Néerlandais les a remportées toutes les deux. Lundi, il prendra le départ du cyclocross de Niel où il y a de grandes chances de remporter sa troisième victoire de la saison.

Van der Poel a participé à trois Championnats d'Europe chez les pros et les a remportés tous les trois. Le Néerlandais a dû se battre jusqu'aux derniers mètres contre Eli Iserbyt, qui s'est révélé être un solide client. "Le parcours proposé était exigeant. C'était vraiment difficile de faire la différence. Je suis heureux de remporter à nouveau ce titre, mais je n'ai pas un super sentiment", a déclaré Van der Poel. "C'était cependant sympa de courir ici. Le public était sympathique. C'est pourquoi c'est une bonne chose que cet Euro ait eu lieu en Italie. J'espère que nous pourrons revenir plus souvent". Van der Poel a beaucoup d'objectifs en 2019 et certainement en 2020. "Je vais me concentrer sur le cyclocross avant de commencer à courir sur la route. Et puis, les Jeux Olympiques suivront. Maintenant, je veux faire de mon mieux en cyclocross. Il y a encore beaucoup de courses importantes au programme. Je suis déjà satisfait de ce maillot", a conclu le Néerlandais. (Belga)