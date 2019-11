Championnats de Belgique de natation en petit bassin - Record de Belgique pour Lander Hendrickx sur 200 mètres dos

(Belga) Lander Hendrickx (LAQUA) a signé un nouveau record de Belgique du 200 mètres dos, dimanche aux championnats de Belgique petit bassin (25 m). A Sint-Amandsberg, près de Gand, le Belge de 25 ans a nagé en 1:53.75, effaçant des tablettes la marque d'Emmanuel Vanluchene établie le 29 novembre 2013 à Vienne en 1:54.73.

Hendrickx est toutefois passé à côté de la qualification pour l'Euro de natation en petit bassin de Glasgow, prévu du 4 au 8 décembre. En effet, il fallait nager en 1.53.16 pour valider son ticket pour le rendez-vous écossais. L'équipe 2 du club anversois du BRABO a aussi battu un record de Belgique en remportant le relais 4x50 m nage libre messieurs en 1:27.45. Sébastien De Meulemeester, Dries Van Goetsenhoven, Jesse De Smedt et Pieter Timmers ont amélioré une marque de leur club réalisée en novembre 2015 par Van Goetsenhoven, Timmers, Glenn Surgeloose et Lorenz Weiremans (1:27.67). Plus tôt dans la journée, Valentine Dumont a battu le record de Belgique du 400m nage libre en 4:04.55, se qualifiant pour l'Euro. Outre son record, l'ondine du Namur Olympic Club a remporté le 100m libre en 53.99 devant sa cousine Juliette Dumont (54.69). Florine Gaspard s'est adjugée le 50m brasse en 30.60, après avoir signé un chrono de 30.54 en séries, à 4/100e du minimum pour Glasgow. Kimberly Buys n'a pas signé le minimum sur 50 m papillon, s'imposant en 26.23 alors qu'un temps de 25.99 était requis. L'Anversoise du BRABO a malgré tout réussi mininum sur 100 m papillon. Alexandre Marcourt a gagné le 200m libre en 1:45.28, quelques centièmes au-dessus du minimum pour l'Euro (1:45.00). Pieter Timmers a lui réussi un nouveau minimum, sur 50m libre, en s'imposant en 21.30 (minimum: 21.47) Qualifié pour Glasgow sur 200 m papillon, Louis Croenen s'est adjugé le 100m papillon en 51.68 (minimum: 51:00). (Belga)