Sticks d'Or 2019 - Emma Puvrez, élue meilleure joueuse de la saison 2019, décroche son premier Stick d'Or

(Belga) Emma Puvrez a été sacrée meilleure joueuse de hockey de la saison 2018-2019, décrochant le premier Stick d'Or de sa carrière lors d'un dîner de gala, dimanche soir, à Genval. La Red Panthers, championne de Belgique avec son club de l'Antwerp, a été préférée à deux de ses coéquipières, Michelle Struijk et la gardienne Elodie Picard, ainsi qu'à Barbara Nelen et Alix Gerniers, toutes deux déjà triples lauréates dans le passé.

Etudiante en éducation physique à Turnhout, Puvrez, 22 ans, a déjà participé à deux Coupes du monde (La Haye 2014 et Londres 2018) et deux championnats d'Europe (Londres 2015 et Anvers 2019). En club, après être par passée par le Victory puis par le Dragons et le club néerlandais de MOP, l'Anversoise évolue depuis deux saisons à l'Antwerp. Coachée par la sextuple Stick d'Or Sofie Gierts, Puvrez a décroché son premier titre de championne de Belgique en mai dernier, battant en finale le Racing de Bruxelles avec ses coéquipières Michelle Struijk et Elodie Picard, également nominées pour le trophée. (Belga)