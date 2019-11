Les Diables Rouges présentent officiellement leur nouveau maillot pour l'Euro 2020 (photos)

L'Union belge a dévoilé lundi le nouveau maillot des équipes nationales de football. Les bandes rouges et noires que l'on retrouve sur le devant du maillot et le nouveau logo de la Fédération, présenté la semaine dernière, constituent les principales nouveautés. Les Red Flames seront les premières à porter cette nouvelle tenue lors du match de mardi contre la Lituanie.

"Il est à souligner que le 'B' occupe un rôle proéminent sur le maillot, lequel est un hommage à notre pays que les porteurs de celui-ci représentent avec fierté", peut-on lire sur le site de la Royal Belgian Football Association. "À l'avant du maillot, la lettre 'B' est formée de larges rayures noires et rouges foncées, avec un effet qui rappelle fortement des rayures faites au pinceau. Dans le col du maillot, il y a aussi une version miniature du 'B' peint dans les trois couleurs belges. Il s'agit également de la première tenue avec le nouveau logo de la Fédération, que nous avions lancé la semaine dernière", détaille encore l'Union belge.

"Le nouveau maillot à domicile arbore un petit col en V, pour un effet moderne. En plus d'une partie du 'B' à l'avant, les bandes Adidas sur le côté sont également noires. Les noms et les numéros à l'avant et à l'arrière sont jaunes, avec notre nouveau logo comme détail subtil intégré dans les numéros. Le maillot est ainsi entièrement conçu à partir des trois couleurs belges. Il en va de même pour le short et les chaussettes rouges, avec les bandes Adidas de nouveau noires et le numéro jaune sur le short. Le drapeau belge est en outre visible à l'avant des chaussettes."

Les Red Flames étrenneront ce nouveau maillot contre la Lituanie mardi en qualification à l'Euro féminin. Les Diables Rouges joueront pour la première avec cette nouvelle tunique lors de leur match au Stade Roi Baudouin contre Chypre le mardi 19 novembre, en clôture des qualifications à l'Euro 2020.



