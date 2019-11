Florent Van Aubel et Emma Puvrez remportent chacun un Stick d'Or

Au nez et à la barbe de quatre des ses équipiers des Red Lions, Florent Van Aubel, alias 'le Magicien', a été sacré meilleur joueur de hockey de la saison 2018-2019, décrochant son 3e trophée du Stick d'Or de sa carrière, son 2e consécutif après ceux de 2012 et de l'an dernier, lors d'un dîner de gala, dimanche, à Genval.

Florent Van Aubel, 28 ans, a devancé quatre autres champions du monde et d'Europe: le meilleur espoir mondial Arthur De Sloover, Tom Boon, Simon Gougnard, et Victor Wegnez, le nouveau chouchou du public. Le Gantois, formé à l'Orée jusqu'à ses 17 ans avant d'être fidèle au Dragons depuis lors, totalise six titres de champions de Belgique avec son club de Brasschaat qui n'a pas réussi à aligner un 5e sacre consécutif en mai dernier, éliminé au stade des demi-finales par le futur champion du Léopold.

Son palmarès avec les Red Lions est encore plus impressionnant. Cinquième des JO de Londres en 2012, il est vice-champion olympique (Rio 2016) et d'Europe (Boom 2013 et Amsterdam 2017), et surtout depuis cette saison champion du monde, en décembre dernier en Inde, et d'Europe devant son public, fin août à Anvers.

Emma Puvrez a été sacrée chez les fammes. La Red Panthers, championne de Belgique avec son club de l'Antwerp, a été préférée à deux de ses coéquipières, Michelle Struijk et la gardienne Elodie Picard, ainsi qu'à Barbara Nelen et Alix Gerniers, toutes deux déjà triples lauréates dans le passé.

Etudiante en éducation physique à Turnhout, Puvrez, 22 ans, a déjà participé à deux Coupes du monde (La Haye 2014 et Londres 2018) et deux championnats d'Europe (Londres 2015 et Anvers 2019). En club, après être par passée par le Victory puis par le Dragons et le club néerlandais de MOP, l'Anversoise évolue depuis deux saisons à l'Antwerp.

Coachée par la sextuple Stick d'Or Sofie Gierts, Puvrez a décroché son premier titre de championne de Belgique en mai dernier, battant en finale le Racing de Bruxelles avec ses coéquipières Michelle Struijk et Elodie Picard, également nominées pour le trophée.