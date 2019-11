F1: Mercedes devra se passer de son patron au Brésil, une première depuis 2013

Torger Christian "Toto" Wolff, le patron de l'écurie de Formule 1 Mercedes sera absent lors du Grand Prix du Brésil de F1 le 17 novembre, à côté de Sao Paulo. Il s'agit de la 20e et avant-dernière course de la saison.

"Le Grand Prix du Brésil sera la première course depuis 2013, à laquelle je ne participerai pas. Après avoir remporté les deux titres de champion du monde (pilotes et constructeurs, NDLR), cela me donne plus de temps à consacrer à d'autres questions en Europe", a déclaré Wolff sur le site de son équipe.

L'Autrichien est le responsable sportif de Mercedes depuis janvier 2013. Mercedes a remporté pour la sixième année consécutive le titre des constructeurs l'issue du Grand Prix du Japon, le 13 octobre. Le 3 novembre, Lewis Hamilton a décroché à son tour une sixième couronne mondiale des pilotes (la 5e au volant d'une Mercedes) au terme du GP des Etats-Unis à Austin. "C'est super que je puisse le faire et je sais que l'équipe représentera l'étoile à trois branches sur et en dehors de la piste de la meilleure façon possible", a ajouté Wolff.

Le directeur technique de l'équipe James Allison devrait le remplacer sur le circuit d'Interlagos aux portes de Sao Paulo.