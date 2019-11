Masters ATP - Rafael Nadal subit la loi du tenant du titre Zverev dans son premier match au Masters

(Belga) Rafael Nadal (ATP 1) a été battu dans son premier match dans le groupe Andre Agassi au Masters de fin de saison, lundi sur le court en dur de l'O2 Arena de Londres. L'Espagnol, arrivé dans la capitale anglaise amoindri par une blessure abdominale, s'est incliné devant l'Allemand Alexander Zverev (ATP 7), tenant du titre, sur le score de 6-2, 6-4 après 1h24 de jeu.

Zverev, remportant la plupart des échanges en prenant la direction des opérations grâce à son coup droit dévastateur, a pris deux fois le service de l'Espagnol pour empocher le premier set (6-2). Le droitier de 22 ans a continué sur sa lancée, breakant 'Rafa' d'entrée dans le second. Impérial sur son service, ne concédant aucune balle de break et passant 11 aces, Zverev a méritoirement plié la rencontre sur un service gagnant. C'est la première victoire de Zverev contre Nadal dans ce qui constituait le 6e duel entre les deux joueurs. Vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open cette année, Nadal est arrivé diminué dans la capitale anglaise, victime d'une petite déchirure à un muscle abdominal. Il avait d'ailleurs dû déclarer forfait avant sa demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy début novembre. Le Majorquin de 33 ans est en lutte pour la place de N.1 mondial en fin de saison avec Novak Djokovic, qui a lui réussi son début dans le tournoi. En début de journée, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a battu le Russe Daniil Medvedev (ATP 4) sur le score de 7-6 (5), 6-4 dans un duel de novices dans ce rendez-vous de fin de saison. Mardi après-midi, le Suisse Roger Federer (ATP 3) défiera l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8) dans un duel de battus de la première journée dans le groupe Björn Borg. Le Serbe Novak Djokovic (ATP 2) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) s'affronteront eux mardi soir. (Belga)