Boxe: la Belge Delfine Persoon sacrée chammionne du monde WBA

Delfine Persoon est allée chercher la ceinture mondiale par interim chez les Super plumes (-59kg) WBA (World Boxing Association) en battant aux points, à l'unanimité des juges, lundi à Ostende la Nigériane Helen Joseph, 30 ans au Versluys Dôme.

Delfine Persoon, 34 ans, remontait sur le ring pour la première fois depuis sa défaite contre l'Irlandaise Katie Taylor le 1er juin au Madison Square Garden de New York pour les titres mondiaux unifiés des poids légers (-61,2 kg).

Delfine Persoon a fait le forcing dans le 4e round face à "Iron Lady (Dame de fer)" Joseph qui avait remporté jusque-là 17 combats (pour 4 défaites, désormais), poursuivant son travail de sape lors de la 5e reprise. Dans les cordes, Helen Joseph tenait pourtant encore le coup lors des cinq rounds qui ont suivi. Elle s'incline cependant aux points, nettement (97-93, 98-92, 97-93), concédant la 4e défaite de sa carrière. La Flandrienne peut désormais se prévaloir de 44 succès (18 par K.O.) et 2 défaites, mais n'était pas entièrement satisfaite du combat.

"Je n'étais pas en totale forme et je suis un petit peu déçue de moi", a commenté Delfine Persooon. "Je pensais que j'avais le nez cassé dans le deuxième round, mais ça va. Je voulais montrer ce que boxer veut dire, mais contre une telle adversaire, ce n'était pas possible. Cela ressemblait plus à un combat de rue qu'à de la boxe".

Delfine Persoon doit encore se positionner dans son objectif des Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain. Ce ne serait de toute façon pas sans son entraîneur Filiep Tampere qu'elle a tenu à remercier encore. "Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et sans lui, je ne pourrais pas aller aux Jeux Olympiques".

"Nous sommes encore en train de réfléchir si je vais participer. Je veux emmener mon entraîneur à la sélection à Londres, mais alors je devrais tout payer moi-même, et c'est un problème", avait expliqué la boxeuse avant le combat. "Participer aux Jeux Olympiques serait une belle opportunité, mais je veux le faire à ma manière".