Les Red Flames en confiance pour affronter la Lituanie (DIRECT 20h)

Les Red Flames affrontent mardi la Lituanie, lanterne rouge du groupe H, dans leur quatrième rencontre du groupe H des qualifications à l'Euro féminin de football. Un match à suivre en direct dès 20h sur CLub RTL et RTLSport.be!

L'objectif pour la Belgique est de terminer l'année en beauté avec un douze sur douze au classement. "Je veux entamer la nouvelle année avec le maximum de points", a déclaré lundi à Louvain le sélectionneur Ives Serneels. "En Croatie (victoire 1-4; vidéo), j'étais surtout heureux de la manière avec laquelle nous nous sommes imposés. En Roumanie, le match précédent, c'était un peu moins bien qu'espéré. Nous en avions parlé ensuite, et vendredi elles ont montré qu'elles pouvaient faire mieux. C'est très important dans une campagne de rectifier le tir dès le match suivant. Nous avons pris l'adversaire à la gorge avec une grosse pression vers l'avant, le match aurait pu être joué au repos. Elles ont appris cela en quelques entraînements", a ajouté Serneels.

Les onze buts marqués par les Red Flames jusqu'ici ont été inscrits par sept joueuses différentes. "En Croatie, une défenseuse, Davina Philtjens, a même marqué deux fois. C'est agréable à voir, mais c'est aussi une question de qualité. Il y a une plus grande répartition, nous pouvons nous appuyer là-dessus. Avant, nous étions dans la réaction: nous regardions d'abord comment ne pas encaisser et puis comment nous pouvions marquer. A présent, nous sommes dans l'action. Lors de notre évaluation après la dernière campagne, le mot 'organisation' est revenu: si tu veux gagner, tu joues de manière offensive et tu oses parfois abandonner l'organisation, tandis que l'équilibre est tout aussi important. En Roumanie, nous n'avions pas disputé un bon match, mais nous avons pu compter sur une excellente défense. Je pense que la Roumanie aurait pu encore jouer longtemps avant de marquer".

Les premiers de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes sont automatiquement qualifiés pour l'Euro. Les autres deuxièmes se disputeront les derniers tickets lors d'un barrage. La Belgique et la Suisse se disputeront la première place du groupe. Les Suissesses viendront à Louvain le 14 avril. "Si nous pouvions arriver à cette rencontre avec un parcours parfait, alors je pense que ça peut devenir un match déterminant, même si la décision finale ne tombera pas là. A présent, je veux voir comment nous pouvons assurer le suivi individuel aussi bien que possible durant la période entre mercredi et le prochain stage en mars, afin de ne pas être surpris lors de la préparation au match contre la Suisse. Ce sera la principale mission de ces quatre prochains mois. Il sera également nécessaire d'analyser complètement la Suisse, car cette équipe a subi quelques changements depuis les barrages (de qualification au Mondial 2019, ndlr). Nous devons nous assurer d'être prêts à aborder cette rencontre. Pour moi, cela n'a rien à voir avec une revanche. En fait, nous ne pouvons pas être mécontents du tirage au sort".