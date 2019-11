Tessa Wullaert: "J'ai dit à Tine De Caigny qu'elle doit nous payer un verre!" (vidéo)

Voici la réaction de Tessa Wullaert après Belgique - Lituanie au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

La Belgique a dominé la Lituanie (6-0; vidéo) grâce notamment à un quintuplé de Tine De Caigny mardi soir au stade Den Dreef de Louvain pour son 4e match dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2021 féminin. Avec ce succès contre une équipe trop faible pour leur tenir tête, les Red Flames réalisent le 12 sur 12 au classement et terminent l'année en beauté. Elles partagent la tête de leur groupe avec la Suisse, prochain adversaire de la Belgique.

"On savait que la Lituanie n'était pas très bonne, mais on est restée bien calme. Et on connaissait notre avantage avec Tine et son bon jeu de tête. Je pense qu'on pouvait marquer plus, mais on peut être contente avec ce 6-0", a confié Tessa Wullaert au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "A la mi-temps, on s'est dit qu'on devait garder le rythme, bien rester calme et continuer à jouer. C'était bon. On est sur la bonne route, mais on a encore beaucoup de temps jusqu'en avril. On doit bien travailler dans nos club et on verra contre la Suisse. Ce que j'ai dit à Tine De Caigny (auteure d'un quintuplé, ndlr)? Qu'elle doit payer un verre (rires)".