XV de France: 8 hommes, dont l'Anglais Shaun Edwards, dans le staff Galthié

Le nouveau sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a présenté son staff, composé de 8 hommes dont l'Anglais Shaun Edwards, spécialiste de la défense, mercredi dans son village d'origine de Montgesty, dans le Lot après un séminaire sur le mandat qui les mènera jusqu'à la Coupe du monde 2023.

Sans surprise, Galthié et Raphaël Ibanez, nommé manager général, ont présenté à la presse Laurent Labit (attaque), Edwards (défense), William Servat et Karim Ghezal (co-entraîneurs de la conquête et des tâches spécifiques), ainsi que Thibault Giroud (directeur de la performance athlétique) et Nicolas Buffa (directeur de la cellule d'analyse), tous réunis depuis dimanche dans la ferme familiale pour poser le cadre des quatre années à venir.

L'encadrement, dont une partie (Galthié, Labit et Giroud) avait intégré au début de l'été le précédent staff de Jacques Brunel pour la préparation à la Coupe du monde, soldée par une élimination en quarts de finale contre le pays de Galles (20-19), se réunira de nouveau dans les Landes, sur les terres d'Ibanez, avant de rassembler les joueurs le 19 janvier pour le Tournoi des six nations.

Le président de la Fédération française (FFR) Bernard Laporte "nous a demandé de prendre le destin de l'équipe de France en main. C'est un défi immense, nous allons le relever de toutes nos forces", a dit Galthié.

La "finalité, c'est de redevenir une nation majeure du rugby mondial, de regagner vite des matches et de regagner vite des titres pour rentrer à nouveau dans le top 3 mondial", a fixé Galthié sans évoquer l'échéance du Mondial-2023, organisé en France.

Galthié et Ibanez, tous deux ex-capitaines des Bleus, ont affirmé ne pas avoir encore tranché quant à l'identité du futur capitaine. Ce sera "quelqu'un qui rassemble mais sait aussi être à l'écoute", a estimé Ibanez, soulignant les "profils très différents" choisis par le passé.

Edwards, le père de la 'rush defence' qui a permis aux Wasps et aux Gallois de rafler de nombreux titres, a tenu à s'exprimer dans un français encore balbutiant mais prometteur. La France a fait "de gros progrès" au Mondial japonais grâce au travail de Galthié et du préparateur Thibault Giroud, a-t-il notamment souligné.

Les Bleus débuteront l'ère Galthié le dimanche 2 février par la réception de l'Angleterre, vice-championne du monde.