Accusée de cacher la vérité sur l'état de santé de Michael Schumacher, son épouse Corinna sort du silence

Corinna Schumacher, l'épouse du septuple champion du monde de F1, a décidé de réagir aux accusations qui la visent dans un entretien accordé à un magazine allemand.

Alors que Michael Schumacher poursuit sa revalidation à son domicile après son grave accident de ski en décembre 2013, Willi Weber, l'ancien manager du septuple champion du monde de F1 a à nouveau accusé l'épouse du pilote de ne pas dévoiler suffisamment d'informations sur l'état de santé de l'Allemand.

Corinna Schumacher ne souhaiterait pas que certains de ses proches lui rendent visite, selon quelques amis du pilote allemand. "Je sais que Michael (Schumacher) a été durement touché, mais malheureusement je ne connais pas les progrès qu’il a réalisés en rééducation", a déclaré Willi Weber au Kölner Express. "J'aimerais savoir comment il se porte et lui serrer la main ou lui caresser le visage. Mais malheureusement, cela est rejeté par Corinna. Elle a probablement peur que je vois directement à quel point il va mal et que je le dise au monde extérieur".

L'épouse du septuple champion du monde de F1 a décidé de réagir. "Il est entre les meilleures mains possible en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel", a-t-elle lâché lors d'un entretien accordé à She's Mercedes Magazine.